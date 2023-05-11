今天皇鼎召開董事會，通過高層人事命令案，現任總經理劉華興，將要退休，接下來，將由執行副總經理曹羅方，接掌總經理寶座。

上述人事命令，預計7月1日正式生效。

皇鼎董事會今天也通過第1季合併財報，單季營收達14.15億元，稅前淨利4.24億元，稅後純益達3.69億元，每股稅後純益達1.3元。

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