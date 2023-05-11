上市營建股皇鼎（5533）今（11）日召開董事會，通過總經理人事任令案，目前總經理劉華興，將要退休，執行副總經理曹羅方將接掌總經理寶座，上述人事命令預計自7月1日起正式生效；另外，董事會通過今年第1季合併財報，EPS達1.3元。