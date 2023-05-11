為杜絕運動教練於指導運動員期間發生性騷擾、體罰等不當行為，教育部體育署於今年3月底發布修正「特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法」，明確規範教練性騷擾、體罰等不當行為納入不得申請參加教練資格檢定之規定，提供運動員安全訓練環境，務實維護運動員權益。

教育部依據2017年9月20日修正公布的「國民體育法」第31條規定，於2018年5月28日訂定發布「特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法」，明定國內特定體育團體A、B、C級教練相關資格檢定及管理規範制度，並於2022年1月10日修正發布，從制度面輔導特定體育團體辦理教練授證相關事宜。

「特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法」明文規定不得申請教練資格檢定之事由，惟考量教練如有性騷擾、性霸凌、霸凌或體罰等不當行為，其於通過教練資格檢定後擔任教練，如於指導運動員期間施以不當行為，對運動員身心發展將造成重大影響。為避免相關風險，並維護運動員權益，經檢討現行實務運作。

體育署於今年3月底再度修正發布辦法，針對曾受「兒童及少年性剝削防制條例」、「性騷擾防治法」及「兒童及少年福利與權益保障法」等規定處罰者，嚴格將性騷擾、性霸凌、霸凌或體罰不當行為增列明定為「終身或一定期間」不得申請教練資格檢定，及註銷教練證事由之必要。

體育署表示，為重視性別平等意識並兼顧精實教練資格檢定與專業進修品質，已偕同受委託單位強化教練授證及輔導管理措施效能，並自2019年起配合行政院推動性別平等政策，輔導特定體育團體於辦理各級教練講習會，將性別平等教育相關議題納入並規劃至少1小時課程，此次修訂將性騷擾、性霸凌、霸凌或體罰等不當行為列為不得申請教練資格檢定之事由，期盼營造更安全的運動學習環境。