台中捷運昨遭興富發一處建案工地吊臂砸中，造成1死10傷，民進黨新北市議員邱婷蔚今詢問新北市會不會重蹈覆轍？新北市長侯友宜回應，我們全力把關，昨得知此事後，他已下令高風險施工場所全面檢查。

侯友宜說，工安原因發生有很多種，人為疏失占部分；邱婷蔚說，其實新北三重一處工地，在台中興富發工安意外前，就發生拆除時鷹架倒塌意外，幸運的是沒無人傷亡，只有對面房子雨遮毀損，侯友宜回應，當然不允許鷹架倒塔，強調會追究工地責任，會去緊盯查察。

邱婷蔚指出，新北市2019年起委託新北市建築師公會委託審查建照，但建築師公會大部分業主就是建商左手審右手、右手審左手，才會發生類似三重工地的工安意外。

侯友宜回應，為了行政效率才委託新北市建築師公會委託審查建照；工務局長祝惠美補充，應該是說跟我們申請，公會協助審查，現在是行政跟技術分離，從雙軌變成單軌，台北、桃園也是如此。

邱婷蔚認為新北市建築師公會規費一直調高，球員兼裁判，建議市府應恢復雙軌制，讓業主自行選擇，侯友宜答詢，謝謝議員提醒，會請工務局審視制度有無問題；祝惠美說明，倒塌部分屬於臨時施工架，並非在拆照時檢附，是在施工計畫檢附，跟建築師公會審查是兩件事，之所以會委請建築師公會做技術審查是為加速建照核發流程，因過往審查流程時間長，業者也不耐等候，強調經公會審查後工務局都會複查。