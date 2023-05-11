烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示需要更多時間來發起一場外界期待已久的反攻，以應對俄羅斯軍隊，因為烏克蘭軍正在等待承諾的軍事援助的交付。這次的反攻可能會在烏俄戰爭中起到決定性的作用，這也將是對烏克蘭的一次關鍵考驗，烏克蘭渴望證明從西方獲得的武器和裝備能夠在戰場上取得重大收益。

"We'd lose a lot of people": President Zelensky says Ukraine needs more time before launching counter-offensive against Russia https://t.co/yafT7100ym — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 11, 2023

據《英國廣播公司》（BBC）11日報導，澤連斯基總統在基輔的總部發表講話時表示，一些接受北約國家訓練的旅級單位已經「準備就緒」，但他表示軍隊仍然需要「某些東西」，包括正在「分批到達」的裝甲車輛。

「憑藉我們現有的裝備，我們可以前進，並且我認為會取得成功。」 「但我們會失去很多人。我認為這是無法接受的。所以我們需要等待。我們仍然需要一點時間。」

烏克蘭的進攻何時何地將是一個秘密。與此同時，俄羅斯軍隊已經在從盧甘斯克和頓涅茨克的東部地區到南部的扎波羅熱和赫爾松的1450公里的戰線上加強了他們的防禦。

近幾週，烏克蘭當局在公開場合和私下，都試圖降低外界對於烏軍能夠重大突破的期望。一位不愿透露姓名的高級政府官員表示，該國領導人「明白他們需要成功」，但是這次突襲行動不應該被視為烏俄戰爭的「萬能解藥」，而這場戰爭已經來到了第15個月。

然而，總統表示對烏克蘭軍隊能夠取得進展充滿信心，並警告說「衝突凍結」的風險，他說這正是俄羅斯所依賴的。對於基輔來說，任何被西方感到失望的結果，都意味著西方可能會減少對烏軍事支持，並面臨與俄羅斯談判的壓力。

由於該國近5分之1的領土處於俄羅斯控制之下，並且俄羅斯總統普丁宣布佔領了4個地區，這可能包括有關領土讓步的討論。

澤連斯基總統對此表示：「每個人都會有自己的想法，」「但他們不能施壓烏克蘭放棄領土。為什麼世界上的任何國家都要把領土讓給普京呢？」