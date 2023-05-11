桃園市觀音草漯沙丘南北綿延8.1公里，高度最高達21公尺，面積284公頃，為目前台灣沿岸保持最完整、最寬廣的自然沙丘，也是全台唯一以沙丘作保護目標的地質公園，獨特景色被稱為「台版撒哈拉沙漠」。桃市府為推廣沙丘生態與觀光，推出公民科學家系列活動與4大遊程，帶領民眾深度探索沙丘之美。

桃園市海岸管理工程處表示，為落實地景保育、地景旅遊、環境教育與社區參與4大核心價值，並推動公民科學教育，辦理5場次公民科學家活動，包括攝影、觀測及淨丘等活動，透過自然地景攝影及簡易沙丘監測，讓民眾觀察及記錄沙丘的變化與生態。此外，常有公、私部門團體辦理淨灘，但較少團體辦淨丘活動，盼透過環保淨丘，讓民眾重視沙丘地景保育，將淨丘發展成除淨灘以外的環保活動選項。

桃園市草漯沙丘擁有獨特景色，又被稱為「台版撒哈拉沙漠」，是許多民眾拍美照熱點。（桃園市海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

草漯沙丘公民科學家活動分3天辦理，沙丘攝影課邀請指間音像設計整合公司導演陳宇暘，於5月20日講解如何以手機拍出網美照，28日傳授拍攝沙丘主題影片技巧；沙丘觀測課請來台灣師範大學地理系教授林宗儀，於6月3日教學如何觀測並記錄沙丘變化，以及進階觀測沙丘年紀方法。課程將先在草漯沙丘觀音展示館上室內課後，再赴沙丘實作演練。

海管處提到，任何對瞭解草漯沙丘地質公園有興趣者皆可報名，可至臉書搜尋「桃園市草漯沙丘觀音展示館」並填寫報名表單。民眾報名踴躍，目前多數課程已額滿，僅20日的「導演教你用手機拍網美照」活動持續開放報名，有興趣的民眾快把握機會。

桃園市海管處為落實地景保育、地景旅遊、環境教育與社區參與4大核心價值，並推動公民科學教育，辦理5場次公民科學家活動。（桃園市海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

海管處表示，草漯沙丘擁有獨特地景美學，但自然地景攝影及人像攝影重視的技巧不同，透過自然地景攝影也可進行地景紀錄與觀察，且草漯沙丘已成婚紗拍攝及網紅打卡熱點，今年盼透過拍攝與觀測課程，讓民眾親身體驗，除推廣海岸旅遊外，也能提升民眾對草漯沙丘的地景保育理念，讓更多人一同守護草漯沙丘。

此外，桃市府去年起與知名旅遊平台KKday合作，建置「桃園ALL好遊」網站，推出特色環境教育生態遊程。針對草漯沙丘推出4大遊程，包括「大開沙界半日體驗」、「沙之祕寶半日體驗」、「沙之時半日體驗」與「沙沙牌大悶鍋一日體驗」，將由達人進行專業導覽，還可體驗DIY手作並品嚐在地社區特色美食，遊客不僅可到草漯沙丘拍美照，還能一次將沙丘生態知識帶回家，行程充實豐富。