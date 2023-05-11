台中市積極打造成為運動城市，但市議員謝志忠、張玉嬿11日質詢指出，針對市府「體育獎金發給要點」規定，台中市發給奧運獎金的金額竟是全台最少，無法真正補助在地的優秀選手，要求市府應檢討該獎金發放要點，同時增聘運動防護員、充實專任教練員額，才能實質幫助選手。

台中市府運動局長李昱叡說，為了激勵奧運選手的傑出表現，早在東京奧運時，市府就公布奧運激勵金，是六都最高，當時在東京奧運拿下柔道銀牌的楊勇緯就獲頒200萬激勵金。

謝志忠表示，台中市在最近落幕的2023全小運、全中運及全大運都交出亮麗成績，市府也積極推動各項體育活動，但他2年前就要求提高運動績優選手的培訓獎勵金，市府卻未將全大運納入選手培訓獎助金2萬元的補助項目，且根據「台中市體育獎金發給要點」規範，台中市發給奧運第一名選手的獎金竟只有15萬，遠不如其他五都。

謝志忠強調，2024巴黎奧運即將到來，市府應修正體育獎金發給要點，不要等到選手拿下佳績後才以專簽方式提高獎金；此外，運動防護員長期未受到重視，但實際上，許多選手往往因運動傷害導致無法繼續發展，市府應檢討各級學校運動防護員需求並補足員額，且針對專任教練的數量也應編列經費並充實。

李昱叡強調，台中市在東京奧運中發給為國爭光的選手激勵金，分別為金牌300萬、銀牌200萬、銅牌100萬，以此類推第8名可獲10萬元激勵金，且第8名之後的選手都可領取5萬元，是六都最高，今年將會完成法規研修程序。