驚悚輾頭意外！一名母親日前帶男童從副駕駛座下車後，讓男童獨自站路邊，男童一時重心不穩倒在馬路上，準備要起步的轎車當場輾過男童頭部，母親事後崩潰不斷敲打車窗，還抱起男童歇斯底里地崩潰大哭大鬧，不斷搖晃男童身體，驚悚過程引起網友熱議。

臉書爆料公社曝光影片，該母親當時抱著男童從副駕駛座下車，讓男童獨自站在人行道上後就轉身一會，沒想到男童因重心不穩倒在馬路上，位置就在轎車車輪前，轎車因晚幾秒起步，直接將男童的頭部輾過，車身上下起伏了一下，該母親當下發現試圖阻止轎車往前，最後仍眼睜睜看著孩子被輾。

母親帶男童從副駕駛座下車後，讓男童獨自站路邊，男童重心不穩倒在馬路上，準備要起步的轎車當場輾過男童頭部，母親事後崩潰不斷敲打車窗。（翻攝自臉書爆料公社）

轎車當下輾過男童頭部，男童當場失去意識，母親則崩潰地不斷敲打車窗，最後抱起兒子崩潰大吼，一度跪在路邊，後來一名男子抱男童求救，母親在路邊自責大哭，短短42秒影片引起網友討論，PO文內容稱事發地並非台灣，稱「接送孩子晚起步一秒發生憾事」。

其他網友留言「是這家長的問題，還抱著受傷小孩狂跳….間接影響傷勢」、「誇張，母親竟然想讓小朋友自己走，結果憾事發生」、「在有車的地方根本不敢放開小孩的手，說過於保護也好，很多意外本來就是意想不到的」、「下車一定要牽著小朋友的手或抱著，這個媽媽真的太粗心了」、「視線和手根本就不能離開小小孩好嗎還讓他自己走，本來脖子沒斷也被搖斷了吧」。