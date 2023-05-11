Posiflex振樺電(8114)2023年第一季合併營收為23.80億元，年減約10.5%；其中線上線下解決方案(O2O Solutions)，因總體經濟及消費市場情勢不明朗導致下游通路第一季拉貨力道持續疲弱，在去年高基期下年減少約33%；產業物聯研製中心(Embedded Foundry)則因軟體定義資料中心及高階醫療運算客戶積極拉貨，年成長約11%，並創歷史同期新高紀錄。

集團三大事業體，除持續深耕既有客戶及品牌通路外，亦積極擴大全球產線客戶市場占有率，使整體營運與獲利結構更趨扎實穩定。線上線下解決方案(O2O Solutions)第一季雖因營收疲弱，規模經濟不足的情況下導致毛利率微降，但產業物聯研製中心(Embedded Foundry)在產品及客戶結構持續優化下，毛利持續攀高，使集團第一季合併毛利率仍創下合併以來新高達36.6%，營業利益2.61億元，營業利益率11.01%。業外方面，匯兌損失約1300萬，少數股權約7300萬，淨利歸屬於本公司業主為0.90億元，年減60.13%、季增41.42%，第一季EPS新台幣1.20元。

2023年市況除地緣政經環境依然動盪外，利率及停滯性通膨問題亦使整體產業景氣面臨高度不確定性，惟集團合併轉型後，布局六大終端應用市場有成，就線上線下解決方案終端應用展望，零售餐飲通路客戶在連續兩季的庫存去化後，預計拉貨動能可逐步回溫，主要大型專案客戶亦可望於第二季起開始導入新產品布建，智慧物流主攻之線上購物線下退貨(BORIS)解決方案可望於下半年拓展至歐洲市場成為新的成長動能，數位金融則較為疲弱。

另集團近期於北美市場接獲數個機場自助報到及捷運智慧閘門等政府基建預算專案，預計於第四季放量出貨；產業物聯研製中心方面，半導體市場復甦時程及力道的不確定性為業務發展的主要變數，而來自軟體定義資料中心及醫療運算的強勁需求將可望消弭整體業績的波動。

展望後市，在雙引擎六大終端應用市場及區域布局的平衡中，2023年整體業務在獲利率穩定的情況下可望逐季成長。