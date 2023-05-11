與國內120萬身心障礙人口重大相關的《身心障礙者權益保障法》，行政院於去年6月通過修正草案、並在去年12月送立法院衛環委員會初審之後，後續就再也沒有消息。不同訴求的身障團體會商後共同發出聯合聲明，表達對法案審理進度的關心，也請衛環委員會能在本月重新排入議程，盡速送交院會，不要拖延成無疾而終的死案。

WHO在去年12月公佈全球報告，說明國家邁向健康平等必須解決身心障礙者在公衛及防疫體系內面臨的不平等。台灣雖然還不是聯合國會員，卻比許多的會員國更努力地往人權模式前進。在台灣再次爭取WHA的實體參與的重要時刻，將身權法修正排入本會期討論，就是用實際行動支持國際身心障礙者權利公約(CRPD)與WHO所揭示的普世價值，不但用行動證明台灣參與WHA誠意，更有助於改善台灣障礙者的健康處境，促進健康平權。

台灣障礙者權益促進會、臺灣障礙者黑紙革命聯盟、中華民國身心障礙聯盟等身心障礙團體呼籲，自立生活是支持障礙者回歸融入社區居住的重要服務，引進台灣多年卻預算不定、人力浮流。懇請國家投注大量資源在照顧服務時，也能看見個人助理對支持障礙者生活改變的未來性、重要性，將服務選擇權回歸使用者；現行政院版本已將合理調整概念入法、並完善身障機構內案主保護機制；民間團體期待能進一步將社區居住之個人助理需求專條敘明、加速公共資訊無障礙等內容一起納入，排入本會期繼續審議。

身心障礙團體也呼籲衛福部正視身權法五年大修的需求，秉持去年行政院為回應CRPD審查而通過送修正案入立法院的努力，積極與各黨派委員達成協商。對於現階段社會福利資源的限制，也應提出階段性規劃回應，並以資源整合的思考去取代用資源不足的無解迴圈。希望讓各版本修法內容能在委員會內繼續討論整合，本會期內送交院會；不要怠於作為而變成立法院的死案；如果完成階段性修法後，應持續推動《身心障礙者權益保障法》修法，積極與身心障礙服務提供及當事者團體、障礙者本人討論合作修法，以符合CRPD之精神。

身心障礙團體指出，《身心障礙者權益保障法》攸關百萬身心障礙者就學、就業、就醫、支持的需求，對象涵蓋老少；因此各方的期待訴求、聲音多元是民主社會的必然。民間身障團體主動整合意見、共同要求續審，便是著眼於更多無力為自己發聲、無能保護自己、無法選擇服務的身心障礙者，期待能因本次修法受惠，未來能有更好的生活品質，減少虐待案件發生。