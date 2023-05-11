樺漢表示，集團三大事業體今年首季稅後淨利同步成長，年增率分別為工控設計122％、系統整合24.2％、品牌通路57.1％，展現揮全球多鏈供應、四大轉型訂閱式服務等優勢，擴大業務接單動能，以及深化主要客戶緊密合作關係。

受惠歐美市場主要金融零售、彩票博弈等客戶出貨成長動能顯現，助供樺漢集團首季營收、稅後淨利、EPS續寫歷年同期新高，負債比率較去年同期下降4個百分點、達63％，股東權益報酬率較去年同期增加2.1個百分點、達12.9％。

展望後市，樺漢4月、前4月營收雙創歷年同期新高，為集團第二季營運繳出優於第一季表現注入一劑強心針。法人預估，公司在手訂單金額持續創高，BB Ratio保持1.1左右水準，庫存天數降至90天下，訂單能見度已到2024年首季。

此外，樺漢「軟體+軟硬方案訂閱式服務」訂單需求更為暢旺，由相關訂閱式服務毛利率區間逾35％，公司有機會隨著主要客戶訂單需求增溫，堆疊「軟體+軟硬方案訂閱式服務」營收比重自2022年全年的7％進一步遞出高成長態勢，推升本業毛利率、獲利表現。

樺漢11日舉辦「IPC 3.0轉型增值智慧方案說明會」，聯發科、Google Cloud、中華電信、Intel、ARM、樺康智雲、捷敏數據、安瑞-KY、磐儀與金雨等合作夥伴共同參與齊打國際盃。

樺漢董事長朱復銓指出，歷經五年積極水平及垂直整合子公司與合作夥伴資源，包含設計、技術、開發、銷售等，正式邁入營運新里程，正式進入IPC 3.0，涵蓋「數位、綠色、資安、AI」四大轉型方案，提供硬軟整合、雲網結合、智慧連動訂閱式服務，運用完整建構ESaaS 開放性混和雲解決方案，搶占企業轉型商機。

樺漢總經理蔡能吉表示，看好全球能源即服務市場規模從2021年將以年複合成長率10.3％的速度成長至2028年、達1,440億美元，而全球資安即服務市場規模從2023年將以年複合成長率13.6％的速度成長至2030年、達4,250億美元；全球AI即服務市場規模從2023年將以年複合成長率42.6％速度成長至2028年、達550億美元，龐大的市場商機將有利於樺漢與合作夥伴們創造良好的業務開拓空間。