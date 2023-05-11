展望第二季，疫後餐飲市場已全面復甦，外食人口回溫，且宴會生意亦高速回溫，5月母親節與6月端午檔期均可望帶動消費熱潮，推升漢來美食營收成長。

漢來美食近年來不斷強化數位轉型投資，去年7月來美食APP上線，首年即召募近20萬名會員。同時，也因為疫情促使漢來美食著力於電商經營，並且在疫後展現營運成果，今年首季即創下1,655萬元營收，較去年同期成長3.5成。隨著5月份母親節和緊接著的端午節到來，預估第二季的電商禮品需求量將大增，業績暢旺可期。

漢來美食今年最重要的營運動能將會落在10月台北南港漢來大飯店的開幕，目前業務單位已展開宴會廳喜宴及春酒尾牙的接訂工作，開幕初期，漢來美食除了有宴會廳及全日型餐廳（自助餐）之外，還有頂級中餐廳及大廳酒廊、糕餅禮品小舖加入營運。此外，集團也不會停下品牌餐廳的拓展腳步，去年9月底開幕的小金雞「溜溜酸菜魚專賣店」，今年將持續展店，預計第三季前將再添兩個門店據點，其中包括一個依據商圈特色所研發開出的街邊店店型。

隨著疫後快速掀動的餐飲景氣浪潮，漢來美食也以敏捷的速度搭配會員APP精準行銷，透過贈送餐飲兌換券及消費抽機票活動帶動消費次數增加、鞏固忠誠顧客及提升客單，展現強勁的營運動能。