明明沒吃什麼東西，脂肪卻越累積越多，體重也不斷上升？新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼指出，其實全是9大類地雷食物害的，包含麵粉類、餃類、配料類等，這些地雷食物分量不多，吃了也不會有飽足感，卻擁有超乎想像的熱量，成為發胖的「罪魁禍首」。

蔡明劼在臉書粉專表示，想要減肥，第一件做的事不是學習各種標新立異的減肥法，而是要先避開「地雷食物」，也就是表面上看起來不明顯，但其實富含糖分或油脂的加工食物，這些食物通常份量不多，吃了也不會飽，熱量卻超乎想像，成為沒吃什麼東西也會胖的「罪魁禍首」。

蔡明劼指出，有9大類食物屬於地雷食物，第一類為麵粉類，包含麵包、包子、饅頭等；第二類為餃類，包含水餃、蒸餃、燕餃等；第三類為配料類，包含粉圓、湯圓、芋圓等；第四類為甜點塔類，包含水果塔、蛋塔等；第五類為派類，包含各種口味的鹹派和甜派；第六類為餅類，包含餅乾、月餅、蛋餅；第七類為醬料類，包含沙茶醬、沙拉醬等；第八類為湯類，包含濃湯、勾芡羹湯等；第九類則為糕類，包含蛋糕、糕點、年糕等。

但難免偶爾嘴饞，很想吃零食卻又不想胖該怎麼辦？蔡明劼列出了3種解決辦法。首先是「偶爾吃」，總是強烈限制忌口，反而容易造成大反撲，而且只要懂得掌握份量，就算天天吃零食也沒關係；再者是「少量吃」，建議可以採取飲食紀錄和熱量計算，方法雖笨，但可以清楚知道自己吃下多少熱量。

最後則是「挑著吃」，挑選CP值較高的零食吃，像是洋芋片、巧克力等，而CP值最低的就是含糖飲料，不但沒有營養價值，又容易囤積脂肪、造成代謝疾病，最好減少飲用次數。