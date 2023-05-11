資策會產業情報研究所（MIC）今（11）日發布2023年智慧通訊產業預測，智慧手機部分，預估全球出貨量將衰退3％。關鍵零組件庫存去化壓力大。網通設備生產，過去幾乎全集中在大陸，但去年占比已跌破45％，產能轉移到台灣、東南亞等，後續是否再移到歐美，有待觀察。

雖然中國大陸解封、網路升級帶動市場成長，但資策會MIC認為，俄烏戰爭長期化與通膨影響巨大，預估2023年全球通訊產業產值成長持平，為7257億美元；可是台灣通訊產業產值仍看小增1.7％，至4.3兆新台幣，占全球比重15.6％。

進一步觀測2023年全球與台灣手機、網通產業前景，MIC分析，在總體經濟不振與通膨影響，消費需求冷卻下，全球智慧型手機出貨將衰退3％，剩下11.63億台。不過可觀察5G手機滲透率持續上升，全球出貨7.29億台，占比達6成2。

MIC資深產業分析師曾巧靈指出，2023年手機領域應持續關注兩點發展，首先Apple主導供應鏈分散生產據點，影響台組裝廠海外布局；二是關鍵零組件如手機AP／RF晶片、記憶體、TDDI、CIS，仍面臨庫存去化壓力。

整體2023年通訊產業發展，資策會MIC認為要觀察三大關鍵。首先，上半年台灣網通廠重點仍在處理去庫存問題；二是手機與網通廠受到地緣政治影響，加速產能移出中國大陸。2022年手機非中產能占整體出貨24％，截至2023年3月，印度智慧型手機出口額已超過100億美元，其中iPhone占50％。

網通部分，2018年時也幾乎以中國大陸為單一製造地點，不過2022年中國大陸產能已降至44.9％，分散至台灣（9.3％）、東南亞及其他地區（46.1％），未來是否移往歐洲與美洲仍有待觀察。三是生成式AI的崛起促進相關設備升級，電信業可運用AI優化營運與網路，目前多聚焦於效率及成本的改善，同時，多家業者正運用AI技術開發新服務與應用。