台北市政府過去預估2月底、3月初，台北市總人口數即可回到250萬人，不過直至4月底，皆未破250萬，不過人口數在11日有了大突破，台北市民政局表示，今日的即時人口數已達250萬22人，不過這是變數，一切要等到6月1日月報表結算後才定案，若人數真的回到250萬人以上，將可以恢復第三副市長與第三副祕書長設置，最快7月就可出爐。據了解，前市議員王浩、現任市議員王欣儀都是第三副市長的熱門人選。

台北市民政局長陳永德曾表示，只要人口數恢復到250萬人以上，市政府就會立即請示內政部准予復設第三副市長與第三副秘書長。

2010年《地方制度法》修正後規定，直轄市政府副市長2人，襄助市長處理市政；但人口在250萬以上的直轄市，得再增置副市長1人。2011年起，台北市增設第三副市長。但後來在前市長柯文哲主政時代，北市人口大量外流，新生兒數逐漸減少，去年再因疫情除籍問題，人口跌破250萬人，導致現任市長蔣萬安上任後僅能任命兩席副市長。

戶籍行政科長劉嘉鳳證實，今日上午請同事重新整理系統，首度跳出250萬22人這個數字，過往都不曾突破250萬，不過地方制度法認定的人口數必須是定數，每日的即時變動數無法採納，因此最快也要等到6月1日，產出5月人口總數報表後，一切才會明朗。

前市議員王浩在蔣萬安參選市長時，擔任競選總部執行總幹事，先前就是呼聲很高的副市長人選，加上他也曾在郝市府任內擔任社會局長，資歷完整，且王浩近期也頻盤出入市府以及北市議會，這次若新增第三位副市長，王浩被視為是呼聲極高的可能人選之一。

另因蔣萬安曾喊出女性內閣比例將增加，現任市議員王欣儀過往與市府長期互動良好，加上王欣儀才剛上任國民黨團祕書長，與市府關係再拉近，外傳也是口袋人選之一。

但有府內人士表示，人口數核定還要通過中央核定，因此增設第三位副市長、副祕書長，恐要等到7月才有機會露頭。

至於權責分配，基本上會遵循過往北市三位副市長的業務切分，再依照不同專案指定業管的副市長。其中李四川將督導工務、都發等工程相關局處，林奕華則將督導教育、文化相關局處，至於第三位副市長，目前暫定可能督導社會、警政之相關局處。