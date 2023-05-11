英國前首相特拉斯（Liz Truss）即將在16日來台，與府院高層進行交流訪問。這是繼柴契爾夫人1996年來訪後，時隔27年再有英國前首相訪台，令各界高度關注。然而同為保守黨議員、同時也是英國下議院外交委員會主席的柯恩詩（Alicia Kearns）卻批評，特拉斯此舉只是為了拉抬個人聲勢，缺乏實質意義，是「最糟糕的IG外交」（指作秀）。

根據英媒《衛報》報導，柯恩詩援引去年美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台期間，中國解放軍發動環台演習為例，稱特拉斯此行對台灣人民「毫無益處，反而讓情勢趨於緊張」。

英國下議院外委會主席柯恩詩（Alicia Kearns）去年12月率團訪問台灣。（圖／中央社）

報導指出，特拉斯訪台可能會打亂英國政府嘗試與中國維持平衡關係的努力。不少英國保守黨議員支持對中國採取強硬態度，但外交大臣柯維立（James Cleverly）則認為，拒絕與中國往來只會適得其反，讓英國失去許多機會。

面對黨內同袍的批評，特拉斯發言人語帶諷刺回應：「前首相應台灣政府的邀約前往拜訪，比起拉特蘭郡（Rutland，位於英格蘭中部）的議員，他們雙方更清楚台灣人民的利益所在，」並稱「台灣的自由民主未來危在旦夕」，呼籲柯恩詩應該道歉。

特拉斯先前宣布，台灣是「自由與民主的燈塔」，她此行的目的是要「展現與台灣人民團結一致」。特拉斯預計將在16日至20日訪問台灣。