溪頭自然教育園區是中部縣市民眾避暑勝地，每年吸引超過200萬名遊客造訪。（楊靜茹攝）

台灣大學實驗林轄下溪頭自然教育園區是中部縣市民眾避暑勝地，每年吸引超過200萬名遊客造訪，其中65歲銀髮族佔四成、特惠票僅酌收10元保險費，導致承保單位入不敷出要求調漲，台大審議委員會開會後10日公告「7月1日起入園票價全面調漲」，特惠票從10元漲至30元，多數遊客都覺得很合理。

「水電、人事等成本大幅增加，實在撐不下去了。」台大實驗林指出，溪頭目前入園票價是2003年訂定，已凍漲20年，當初基於《老人福利法》第25條明訂老人搭乘國內大眾運輸工具、進入康樂場所及參觀文教設施，應予以半價優待，因此特惠票只酌收保險費10元，隨著遊客量一年高於一年，園區必要支出也年年增加，加上沒有公務預算補貼，決議微調。

溪頭森林遊樂區指出，溪頭每年入園遊客超過200萬人次，其中購買10元特惠票的銀髮族佔比超過四成，特惠票相當於只酌收保險費，平均每月都有10多件長輩登山跌倒的意外，導致承保單位入不敷出，近年不斷要求園區調整保費，加上營運管銷成本入不敷出，台大校本部開會決議微調。

台大審議委員會開會後10日公告，台大實驗林轄下溪頭、鳳凰自然教育園區7月1日起入園票價全面調漲。（台大實驗林提供／楊靜茹南投傳真）

校方公告台大實驗林轄下溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區（台大鳳凰茶園），7月1日起入園票同步調漲。公告指出，入園票合併為單一時段售票，分為全票、優待票、半票、特惠票及免費等5種，以溪頭為例，全票將由200元調高為220元、優待票由150元調高為180元、半票由100元變成110元、特惠票從10元漲至30元，溪頭之友卡則從每年1500元調整為2000元。

遊客指出，很多退休的銀髮族幾乎天天搭第1班公車抵達溪頭，擠在門口買特惠票，建議他們應該買溪頭之友卡，若天天報到入園票價不到6元，若周一到周五都入園票價也不用10元，即使調漲還是很便宜。