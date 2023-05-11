副總統賴清德7年前任台南市長時，曾領軍帶著西拉雅族人到台北提行政訴訟控告原民會，去年憲法法庭判決，現行《原住民身分法》第2條規定，只包括山地及平地原住民，判決違憲，3年內完成修法；違憲判決後，台北高等法院審結，判決駁回萬淑娟等119人申請登記為西拉族之平地原住民。

本案承審合議庭、同時也是聲請釋憲的法官們表示，憲法判決主文就修法期限屆滿仍未完成修法之後續救濟，非直接讓各該原住民族成員可以逕自取得並登記其原住民身分，所以萬淑娟等人依現行法令無法向原民會申請認定為平地原住民。

不過，合議庭指出，萬淑娟等119人固然無法透過此次釋憲之聲請，完成取得原住民身分之目標，但萬等人從2009年申請平地原住民登記之日起，至憲法法庭去年10月28日為爭憲法判決之日止，十餘年來之努力，迄今已因系爭憲法判決而初見曙光，故縱然法院依爭憲法判決之意旨而判決萬等人敗訴，萬等人為平埔族正名運動之努力，不會因此而被抹滅。

本案因西拉雅族依原住民身分法，因不符申請戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所登記為平地原住民有案的要件，無法申請登記為平地原住民，聲請釋憲的法官認為這樣的規定違反平等原則違憲。

憲法法庭審理後，作成違憲判決，認定原住民身分法導致部分原住民未受國家法律保障、違憲。憲法法庭指出，除了山地及平地原住民，其他台灣南島語系民族，只要文化特徵至今仍然存續，其成員仍維持族群認同，提出相關文化傳統證明也可申請取得原民身分。