黃女在臉書與詐團假扮的林書豪結識，隨後雙方加Line聊天。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

對方以「親愛的」、「你是我的女人」等字句令黃女陷入愛情圈套，過程中不慎透漏銀行帳戶，對方藉此拿來洗錢。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

對方以「親愛的」、「你是我的女人」等字句令黃女陷入愛情圈套，過程中不慎透漏銀行帳戶，對方藉此拿來洗錢。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

對方以「親愛的」、「你是我的女人」等字句令黃女陷入愛情圈套，過程中不慎透漏銀行帳戶，對方藉此拿來洗錢。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

PLG球星林書豪來台加盟高雄鋼鐵人，精湛球技圈粉無數，然而身分卻遭詐團冒用！高雄59歲黃姓女球迷透過網路認識林書豪假帳號，對方都以「親愛的」稱呼，令黃女直接暈船，對方以孤兒院募資為由請黃女幫忙轉帳等事項，黃女聽聞後不宜有他，日前到銀行匯款，行員起疑報警，警方獲報到場，向黃女解說是她誤入假交友圈套，協助黃女封鎖，但黃女已淪為人頭戶，警方後續依規定備案。

據悉，2012年林書豪創造「林來瘋」熱潮，黃女也因此成為了林書豪球迷，近期林書豪從CBA轉戰PLG高雄鋼鐵人，在他率領下，球隊拉出一波8連勝，林書豪優異表現蟬聯5周MVP，圈粉無數。

9日上午10時許，黃女前往三民區明誠二路某銀行匯款3萬元，當行員詢問要匯給誰時，黃女稱不認識，當行員查詢帳戶時，發現黃女匯款的帳戶遭列為警示，驚覺有異報警求助。

三民二分局鼎金派出所獲報，員警前往現場了解，黃女跟員警表示「林書豪叫我匯的」，另員警大吃一驚，經過詳細詢問後，原來是黃女日前瀏覽臉書時，收到「Jeremy Lin」、頭貼為林書豪的私訊，黃女誤以為是真人，雙方相談甚歡，隨後加Line聊天。

在Line中，林書豪還以「親愛的」、「你是我的女人」等字詞稱呼黃女，令黃女直接暈船，沉浸在愛情中，並願意幫忙做任何事情，期間也不慎透漏自己銀行帳戶。

隨後，林書豪表示要為孤兒院募款，而會有頂級粉絲會加入捐款行列，期間錢會匯入黃女戶頭，隨後會有一名「女特工」協助指導黃女將錢購買比特幣，再匯入孤兒院的比特幣錢包內。

當黃女收到了3萬元的「捐款」後，按照女特工指示前來銀行匯款，所幸行員機警報警攔阻，經過員警分享案例講解，也順利戳破黃女的愛情泡泡，讓黃女明白全是一場騙局，但由於黃女已經提供帳戶給詐騙集團匯款，涉及到洗錢，員警依規定備案，並請銀行完成退款。