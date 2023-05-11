中天新聞台自2020年底遭NCC通傳會撤照關台後，針對遭裁罰事項提出申訴抗告，至今已讓NCC吞下超過10連敗。最關鍵的換照案10日判決出爐，台北高等行政法院裁決NCC敗訴。國民黨桃園市議員詹江村對此表示，北高行要求NCC依「判決之法律見解」重新審照，若NCC判決可換照，才有損害賠償問題，那結果如何已經可預見。他呼籲這7位NCC委員都應該對中天審查案迴避，否則就號召民眾來包圍NCC，讓他們面對民意的怒火。

「裁判不能當球員，NCC委員必須迴避！」詹江村10日在臉書發文提到，北高行判決中天勝訴，要求NCC依「判決之法律見解」重新審照，而若NCC判決可以換照，才有「損害賠償」的問題。「大家要知道，如果政府因為違法關台而賠償中天，那是可以再向NCC委員求償的！」

詹江村強調，那麼現在這些親綠的NCC委員，要重新審照中天，審過自己要賠錢，沒審過不用賠錢，那結果如何，不是已經可以預見了嗎？結論是，現在這七位NCC委員，都應該對中天審查案迴避，他們根本沒有資格參與審查！

「不迴避，我們就號召民眾來包圍NCC！」詹江村直呼：讓這七位黨意NCC委員，直接面對民意的怒火！