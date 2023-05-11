根據統計全國貓口、狗口成長率已呈黃金交叉，全台最大動物連鎖醫院：全國動物醫院連鎖體系執行長陳道杰指出，貓、狗因習慣及法令規範不同，使得全台家貓飼養數追上全台家犬數；迎合這個趨勢，全國動物醫院首創貓綜合醫院，設置牙、心臟、腎臟泌尿、腫瘤以及影像等5個次專科，讓喵星人也能受到妥善的健康服務。

全國動物醫院貓科主任鄧炳池指出，根據農委會民國110年電訪調查顯示，全台家貓飼養數已超過87萬隻，貓飼主逐年增加，在臨床治療上也發現，飼主除了平時的居家照護外，更加重視動物醫院的醫療專業分科，他們要的不只是獸醫院，更希望愛貓能夠更精準的找到相關專業別的獸醫師，給予貓咪快速精確的治療，提高痊癒的機率。

陳道杰說：「未來我們希望將全國貓醫院做更細微的專業分科，以提升各醫師的專業度，再配合我們體系24小時重症照護醫院做為後盾，並延攬國內外特聘之醫療專業顧問給予協助，希望將醫療資源做最妥善的運用，傾全力救治有需要的寵物。」

全國貓醫院連鎖體系依據每年約13萬筆的門診資料，統計出專業分科為飼主之迫切需求，旗下醫院也從貓科醫院進化成「貓次分科醫院」，目前設置牙、心臟、腎臟泌尿、腫瘤以及影像等5個次專科，朝「貓綜合醫院」讓醫療資源細化再整合，使飼主在信任的醫療團隊中能預約到當下最適合、最專業的醫師。