彰化縣議員吳錦潭今天在縣政質詢中，肯定彰化縣警局在大甲媽祖遶境維安勤務的表現。（翻攝彰化縣議會直播／孫英哲彰化傳真）

彰化縣警局高層宴請機動應變隊成員，勉勵該隊在大甲媽祖遶境維安勤務的傑出表現。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

台中大甲媽祖遶境進香活動結束多日，往年大甲媽祖遶境彰化時，總因信眾太熱情，頻傳衝突，今年在彰化縣警局首度動員機動應變隊配合各單位執勤警力下，大甲媽遶境彰化全程零暴力，深獲各界好評。彰化縣議員吳錦潭今天在議會定期會縣政質詢中，特別肯定警方的付出，並提醒應嘉勉有功員警。

吳錦潭指出，他要特別稱讚彰化縣警局局長張國雄，這次大甲媽祖遶境彰化時，全程秩序良好，自有歷史以來，大甲媽祖遶境至彰化時，總會有發生熱情信眾推擠等衝突事件，好好的宗教喜事，鬧得大家都不開心。

今年在警方有效維持秩序下，大甲媽遶境及回鑾都很平順，吳錦潭表示，大甲媽來，大家都很開心，「我們愛媽祖，媽祖就會愛彰化」，希望每年大甲媽到彰化都能像今年一樣順利，他希望縣警局長好好幫有功員警記功獎勵、多加鼓勵，這次真的做得很好。

彰化縣警局在今年大甲媽祖遶境期間首度成立機動應變隊，配合執勤警力，圓滿完成遶境維安，讓大甲媽祖遶境彰化期間全程零暴力，彰化縣長王惠美與鎮瀾宮董事長顏清標都曾公開說讚。

在各界肯定下，縣警局長張國雄也對有功員警給出實際鼓勵，於昨天宴請機動應變隊44名員警，並贈送每人1顆花蓮大西瓜，讓辛苦的員警在炎炎夏曰大啖消暑西瓜，以表達慰勞之意。

為因應以往大甲媽祖遶境彰化期間頻傳衝突事件，彰化縣警局局長張國雄今年首度集結具柔道、跆拳道專長的員警共44人，包括24名技術教官及20名霹靂隊成員，由該局訓練科長林世明領軍，其中唯一入選的警花李靖宣，擁有跆拳道3段的實力。