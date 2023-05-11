北市內湖區某私立托嬰中心日前爆出多起幼兒不當對待事件，北市已完成機構調查，北市社會局11日表示，因機構內管理不善及延遲繳交監視器，共祭出102萬元罰鍰並勒令停業1年，此外，共裁罰3名托育人員，皆已停職接受調查，裁罰後至少5年不得擔任托育人員。

社會局表示，綜合研判後，該托嬰中心管理不善，造成多位幼童受到拉扯、搖晃及大力抱摔等對待，對幼童身心發展造成不利影響，已違反兒童及少年福利與權益保障法第83條，9日先裁處法定最高罰鍰60萬元，並勒令停辦1年，11日公布結果，因機構內管理不善及延遲繳交監視器，共祭出102萬元罰鍰並勒令停業1年。

針對托育人員，社會局也說，除了第一波對2名托育人員裁處罰鍰及公布姓名外，本次也再裁罰第3位托育人員15萬元並依法公布姓名，3名托育人員皆已停職接受調查，裁罰後至少5年不得擔任托育人員。

考量幼童轉換機構需時間，社會局表，示此次將搭配準公共托育補助緩衝期後啟動勒令停業，加強停業前的托育服務品質管控，同時啟動關懷機制，近日將召集就托家長說明相關托育補助規定、提供鄰近托嬰機構、居家托育人員及幼兒園的資源。

此外，為精進北市托嬰機構照顧品質，除將針對訪視輔導及查核等機制全面檢討，未來更會強化托育人員在職訓練，比如加強托育人員情緒壓力認識及諮商資源挹入等，保障托嬰照顧品質。

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