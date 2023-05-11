新北市內豐富的自然環境和公共設施成為了本次的天然訓練場，從高樓建築物、橋梁、多變的山域及地下設施等場域模擬救援任務，讓學員在實戰情境中熟練個人須掌握繩索技巧和操作方法及作戰小組的分工與團隊合作，進而提升救援效率。（圖／消防局提供）

在都市化趨勢下，都會區土地開發飽和，建築型態已呈現高樓化、地下化發展，因此急難救助案件也變得更加複雜與危險。為因應這樣的救援挑戰，新北市政府消防局特搜大隊積極推廣高角度救援工作的培才與訓練，以期提升團隊整體的應變能力和救助人命的效能。本次訓練主要內容為風險管理、危機介入小組以及裝備器材檢查等三項課程，特別納編了消防局各救災救護大隊所屬具繩索專長之同仁24名，自5月8日開始，參加為期兩週的高角度救援高階(CLASS-3)訓練。

新北市內豐富的自然環境和公共設施成為了本次的天然訓練場，從高樓建築物、橋梁、多變的山域及地下設施等場域模擬救援任務，讓學員在實戰情境中熟練個人須掌握繩索技巧和操作方法及作戰小組的分工與團隊合作，進而提升救援效率。（圖／消防局提供）

新北市內豐富的自然環境和公共設施成為了本次的天然訓練場，從高樓建築物、橋梁、多變的山域及地下設施等場域模擬救援任務，讓學員在實戰情境中熟練個人須掌握繩索技巧和操作方法及作戰小組的分工與團隊合作，進而提升救援效率。（圖／消防局提供）

新北市內豐富的自然環境和公共設施成為了本次的天然訓練場，從高樓建築物、橋梁、多變的山域及地下設施等場域模擬救援任務，讓學員在實戰情境中熟練個人須掌握繩索技巧和操作方法及作戰小組的分工與團隊合作，進而提升救援效率。課程中將讓受訓人員進行模擬演練，學習如何在救災現場輪流擔任救援小組長，熟悉各場域的急難救助應變，並了解如何避免潛在的風險，並在高度壓力下保持冷靜和理性思考，順利指揮繩索小隊實現快速、安全地救援。

消防局李清安局長表示，高角度救援是現代消防救災中必不可少的一環，尤其是在都市發展完備的環境下，更是需要這樣的救援能力。本次高角度救援高階訓練，相信必能夠大幅提升消防隊員的繩索專業救助工作，讓市民能夠安心在都市生活中。未來，消防局將持續推展深化各項訓練，提升專業能力，保障市民生命財產安全。