嘉義市補助850萬元供5所國小採購樂器，市議員戴寧今天質詢市府辦理統一採購36樣樂器，有20樣樂器非老師建議等級的樂器，以致影響教學有落差，市府教育處長林立生表示，採最有利標統一採購樂器均符合標準，用有限的補助款採購更多樂器，滿足教學需求。

戴寧指出，2021年嘉義市政府、中央補助各補助400萬元、450萬元，讓嘉北、大同、博愛、崇文、北園等5所國小採購樂器，包括定音鼓、木琴、立奏電鐵琴、低音號等共36樣樂器，學校要用進口樂器，但廠商交貨是台灣製，等級落差大，以致影響教學。

戴寧還說，採購樂器原本是各校自行辦理招標，這次5校採購案改成統一發包招標，標案5位評選委員有3位非音樂專業。

嘉義市教育處長林立生說明嘉義市政府辦理樂器統一採購案。（廖素慧攝）

林立生表示，教育部補學校採購樂器，市府委由北園國中辦理聯合招標作業，並依據《政府採購法》規定，以最有利標方式辦理，評選最優廠商，提供各校適切的樂器，採購程序符合採購法規定。

林立生指出，依採購評選委員會組織準則第4條規定，委員會有5人以上委員組成，專家、學者不得少於3分之1，此採購案聘任5位評委，包括2位專家學者、1位樂器需求學校代表、2位招標機關代表，符合相關規定。

林立生還說，評委依據各校需求，對廠商投標標的之技術、品質、功能、商業條款、價格等項目，綜合評選出最優廠商所提交的樂器均符合招標規格，用有限的補助款採購更多樂器，滿足孩子學習及老師教學的需求。