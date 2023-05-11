林右昌(中)慰勉移民署人員掌管「國境大門」執勤之辛勞，與同仁合影留念。(于家麒攝)

林右昌(中)慰勉移民署人員執勤之辛勞，致贈慰勉金以表感謝之意。(于家麒攝)

內政部長林右昌今（11）日下午至金門水頭港區旅客服務中心視察小三通相關業務，慰勉移民署人員掌管「國境大門」執勤之辛勞，並趁母親節前夕獻上每人一朵康乃馨預祝母親節快樂！對於小三通的各項業務執行情形林右昌表示非常滿意，而最受金門鄉親關心的何時開放陸客來金自由行議題，林右昌則說金門都已做好準備隨時歡迎陸客光臨，但仍須由陸委會與國安會研議後才能決定。

內政部長林右昌(二排左三)趁母親節前夕獻上移民署人員每人一朵康乃馨，預祝母親節快樂！(于家麒攝)

內政部長林右昌(左)趁母親節前夕獻上移民署人員每人一朵康乃馨，預祝母親節快樂！(于家麒攝)

林右昌(中)實地走訪入出境旅客通關動線，並聽取移民署報告相關勤務規劃。(于家麒攝)

內政部長林右昌(右)聽取移民署業務簡報，期許相關單位通力合作，提供給國人最好的服務。(于家麒攝)

移民署首先向林右昌進行業務簡報，經統計小三通自3月25日起開放客運中轉台灣本島以來，約一個半月期間，金門入出境旅客就增加到約7萬人次。而在受理金馬證辦理業務方面，今年已累計近9000件，單日最高曾受理310件，除了設置專責受理櫃檯外，為方便交通不便及年長的金門鄉親辦證，還透過巡迴下鄉就近提供便民服務。

林右昌對於守護國家及民眾安全的第一線移民署人員辛苦之值勤表示感謝，也期許相關單位持續通力合作，於尖峰時段靈活調度人力，維持入出境查驗運作順暢，並鼓勵民眾踴躍使用自動查驗通關設備，享受便捷服務。隨後林右昌也實地走訪入出境旅客通關動線，並聽取移民署報告相關勤務規劃，他表示整體流程和動線都規劃好了，非常順暢，相信一定能提供給國人最好的服務。

至於金門鄉親最為關心的何時能開放陸客小三通來金自由行議題，林右昌表示兩岸的交流本持著尊嚴與對等的原則，相關的政策仍需待陸委會與國安會策定；而移民署在執行的層面上已做好一切的準備工作，人力的安排也已恢復到疫情前的規模，金門已準備好隨時迎接陸客的光臨。