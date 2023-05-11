中油大林煉油廠去年10月發生氣爆重大工安，當時立委要求3個月內提交事故鑑定報告，但立委陳椒華今開記者會批中油遲遲不敢公開報告，藐視監督。對此中油急忙澄清，表示相關報告委由4個外部單位查驗，判讀事證需要時間。目前判定事故主因為空氣冷卻器集管箱破裂洩漏氫氣引燃火警，後續研議對設備供應商、代檢機構求償，也會啟動改善措施。

中油說，去年10月27日火警事故後，即委託金工中心、工研院、消防技術顧問基金會、高雄科技大學等4個第三方公證單位，查驗相關管線及調查事故發生原因，目前判定事故主因為空氣冷卻器集管箱破裂洩漏氫氣引燃火警，再接連引發其他管線破裂。

事發之後，經濟部對此相當重視與關心，部長王美花、次長曾文生多次召開檢討會議，除要求中油檢討疏失外，也應研擬改善措施，從設備面、制度面及執行面提升設備品質。

中油表示，待收集相關資料後，將研議向設備供應商及代檢機構求償，提出民事訴追，也會啟動改善措施。