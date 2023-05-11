台北市立聯合醫院工會11日指出，仁愛院區病房助理從新冠肺炎疫情至今減少3成，1位病房助理照顧15位病人是常態，聯醫卻「擺爛」未補足人力，衛生局則「裝睡」未盡監督責任，要求局長陳彥元儘速介入、處理。陳彥元回應，近期會與工會親自溝通，並與中央討論設置合理的人床比。

衛生局說明，病房助理是北市聯醫2003年因應SARS疫情推行創新方案，目的在於減少病房照護產生防疫漏洞、減輕家屬照顧的人力，以及分攤護理人員工作負擔。

衛生局表示，病房助理員非醫療設置標準人力配備，因此未有人力比規範，而是聯醫依佔床率高低調整人力，再由衛生局每年編列經費補助聯醫聘請近400位病房助理，由於人力聘請不易，目前尚未滿額，將持續要求聯醫積極招聘人力。

陳彥元表示，將要求聯醫積極與院內員工溝通說明，並精進招募及留任政策，廣泛參與學校就業博覽會，招攬人才及辦理照顧服務員訓練班，以增加人力，近期將親自與工會溝通，也與中央討論設置專屬於病房助理的人床比。