該監管機關指出，蘋果自2021年4月開始，對於app開發商施加比對自己更加嚴格的隱私政策，等於懲罰了第三方開發商。

更進一步來看，蘋果對於外部的app開發商和廣告商所提供的數據品質方面，更是讓後者處於不利地位。這些做法將打擊開發新app的積極性，並阻礙用戶使用競爭的app。

根據歐盟競爭法，被認定濫用市場支配地位的公司，將面臨最高相當於年度營業額10%的罰款。

根據AGCM的調查，用戶使用非蘋的app將獲得更多可見的和措辭強烈的提示，要求封鎖資料跟蹤。

在有關他們廣告活動是否能成功的資訊，第三方app開發商也是獲得較少資訊。

AGCM說，蘋果涉嫌採取歧視性的作法，造成第三廣告商的廣告收入下降，並有利於蘋果自己的商業部門。這可能讓競爭對手遠離app開發，並可能讓蘋果自己內部的app、蘋果行動裝置，還有iOS作業系統獲利。

此外在本周三，歐盟反壟斷機關已指出，正在收集有關蘋果行動支付系統的資訊，可能會展開反壟斷調查。