對於近期火熱的AI伺服器需求議題，劉揚偉認為，鴻海當然會受惠相關基礎建設需求。集團去年伺服器營收便達1.1兆元，其中AI伺服器占整體伺服器出貨20％，預期今年會有不錯成長力道，占比將再提升，而雲端服務供應商（CSP）成長性亦同步看好。

針對法人提問今年毛利率展望，劉揚偉表示，包括美元匯率、疫情影響的額外成本支出，均會影響毛利率表現。由於目前仍處於新事業投資、持續全球化布局階段，資本支出相對提高，連帶影響折舊攤銷成本。今年要達到與去年一樣的毛利率，將會有很大挑戰。

劉揚偉指出，鴻海除希望透過新事業帶動營收及獲利能力提升，對既有ICT產品也會透過提升零組件市場占比來優化產品組合，訂定2025年毛利率達10％目標是希望能兩者並進。目前相關布局均在進行中，預期至年底方向將更明確，後續成果將陸續顯現，目前維持既定目標不變。

對於新事業進展，劉揚偉表示，首季已在美國俄亥俄州廠區順利量產首批Monarch Tractor自駕農用曳引車，按目前客戶出貨時程，產能稼動率已往上提升，為明年其他客戶大量產車款導入預先準備，目前俄亥俄州廠區正持續推動其他車款量產，營運不受影響。

對於與傳統車廠合作，劉揚偉認為汽車品牌廠必須面對TTM及TTC挑戰，因此未來電動車有很大部分將走向專業代工，傳統車廠在委託代工的新商業模式下也會越來越積極，這就是鴻海的機會。

而鴻海去年取得的俄亥俄州廠區，擁有數百位來自傳統車廠、造車經驗豐富的製造團隊，是非常重要的資產。而因IRA政策導致的商機，各大車廠也都積極尋找產能，鴻海美國電動車產能也變得格外珍貴，透漏除了鴻海積極與傳統車廠接洽，也有傳統車廠主動上門聯繫。

劉揚偉強調，鴻海是Game Changer，此時會更慎選客戶，目標是要找到下個有潛力的領導廠商，用更創新更有效率的流程來造車，提供給客戶最有競爭力的生產模式，一同加速電動車的發展。

對於智慧城市規畫，劉揚偉表示，鴻海會在橋頭科學園區打造集團電巴廠、電池廠，和發產業園區則將專注於磷酸鐵鋰電池開發，電芯廠正在興建中。至於電動車MODEL C，將於第四季量產並逐步交車給客戶。今年也還會推出更多參考原型車，以滿足客戶需求。

車用軟體與半導體方面，鴻海車用軟體「HHEV.OS」系統今年將應用於實際專案，EEA及軟體平台相關專案已自去年起開始創造營收。碳化矽（SiC）已有超過5家客戶投片試產，自主研發的1200V／750A碳化矽功率模組已開發完成，目前正與車廠洽談車用電驅逆變器設計導入。

低軌衛星與元宇宙領域，鴻海首顆低軌通訊實驗衛星即將完成最終測試，預計下半年發射升空。集團也逐步完成對元宇宙布局，目前已於廠區內導入元宇宙及AR技術，應後續在智慧城市領域的發展，也會持續探索AR眼鏡在觀光產業上的應用。

中國大陸布局方面，鴻海4月底在鄭州設立新事業研發及NPI中心，未來將和位於深圳的ICT研發及NPI中心形成在中國大陸的ICT及3+3雙中心。集團將整合既有營運優勢、充足人才庫及優惠政策，掌握ICT與EV兩個主要產業的發展機會。