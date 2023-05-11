手機訊息聊天是一門學問，但這也讓許多人非常頭痛的點，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座在回訊息時出現以下行為代表不想聊，其中巨蟹、處女、天秤、雙魚不好意思不回訊息，所以會利用敷衍或貼圖打發；金牛、天蠍、摩羯會利用大忙人形象來句點不想聊得人；牡羊、雙子、獅子、射手、水瓶則是訊息想回就回，如果感到厭煩會忽略對方訊息。

1、回覆簡短、只回貼圖

●代表星座：巨蟹座、處女座、天秤座、雙魚座

巨蟹座、雙魚座不好意思不回訊息，所以他們多少還是會給對方一點回應，不過當他們不想跟對方聊時，會使用敷衍攻勢或貼圖打發，不會和對方說太多。處女座、天秤座比較注重形象，不會給人已讀不回的壞印象，該有禮貌的時候，他們是會做足的，所以即便他們一點都不想要聊，也會很有禮貌的敷衍對方。

2、經常找藉口跑掉

●代表星座：金牛座、天蠍座、摩羯座

金牛座、摩羯座給人一種大忙人形象，所以會用這樣的優勢，去句點不想聊的人，認為既能擋掉不必要的應酬，也能讓別人以為他們真的是迫不得已，這樣就不用當壞人了。另外，天蠍座覺得直接不回覆可能會被追問原因，回覆敷衍或只回貼圖，對方就會再接再厲硬跟他們聊，所以最好的方式就是清楚讓對方了解自己很忙碌別來打擾。

3、直接已讀不回或不讀不回

●代表星座：牡羊座、雙子座、獅子座、射手座、水瓶座

牡羊座、射手座、水瓶座都很做自己，而訊息方面則是想回就回，如果讓他們感到厭煩，他們就會不想聊並且自動忽略對方訊息，認為沒必要和對方交代清楚。而雙子座、獅子座不喜歡被任何人管，也無法勉強他們做事情，既然他們不想回，那就絕對不會回對方訊息！