為提升台東縣各地區交通道路品質，台東縣政府今年編列約1500萬元經費，將舖設改善市區部分道路及開闢4處停車場。台東縣長饒慶鈴今天前往長沙國宅周邊道路視察時表示，除了增進用路品質及安全性，另也會利用公有土地建置公有停車場。

台東縣政府今年編列1500萬元經費，將舖設改善市區部分道路及開闢4處停車場。（蔡旻妤攝）

道路是與民眾每日生活關係最密切的公共設施，提供民眾舒適及安全的道路是縣府重要的工作之一。台東縣府從2010年開始辦理路平專案，且每年自縣庫編列龐大預算，改善及重新舖設縣內主要道路。

台東縣政府今年編列1500萬元經費，將舖設改善市區部分道路及開闢4處停車場。（蔡旻妤攝）

台東縣府建設處表示，今年在台東市區編列約1500萬元道路改善經費，針對市區年久破損的主要道路進行改善，包含青海路、太原路、大勇路、康樂路等11條道路AC重鋪，同時業將辦理寧波街計畫道路開闢，另外也在停車空間不足的區域，利用公有土地建置公有停車場4處，包括更生路警廣後方空地、鐵花路、南昌街、柳州街空地等。

台東縣政府今年編列1500萬元經費，將舖設改善市區部分道路及開闢4處停車場。（蔡旻妤攝）

此外，今年縣府也已完成四維路分隔島改善、中山路等路段鋪設，而除了市區道路，並積極在全縣打造安全便利的交通網絡，包括新闢知本龍馬大道、康樂橋至第一鐵路橋堤防整建、進行蘭嶼及綠島道路改善等，並將重建鹿野寶華橋以連接卑南溪兩岸、大武愛國蒲橋，以及預計新闢石川至加路蘭一路通等，讓鄉鎮市交通更便捷，提升民眾交通的安全及便利，打造全縣安全便利的交通網絡。