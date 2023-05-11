若患有呼吸系統疾病或過敏，容易出現黏稠度高的痰液。中醫師林舜穀提到，若出現痰多且濃稠的狀況時，可以嘗試按壓肺俞穴，有效改善肺炎、支氣管炎等疾病造成的氣喘吁吁、痰多等症狀，或吃紫蘇葉、陳皮和魚腥草，有止咳和減少痰液分泌的效果。

中醫師林舜穀在臉書粉專提到，過敏、嗆咳或病毒感染所引起的痰液，通常都是呈現白色或透明，若是出現黃色或綠色，則表示存在細菌感染，而慢性阻塞性肺病或長時間過敏患者，痰液通常更黏稠，因為氣道炎症和破壞引起的分泌物質改變所導致。

林舜穀進一步提到，慢性阻塞性肺病患者的痰液不易咳出，主要是因為氣道狹窄，所引起的氣道梗塞和發炎反應。對此他分享解決方法，按壓「肺俞穴」能改善肺炎、支氣管引起的氣喘吁吁、痰多且濃的症狀，肺俞穴位於人體的背部，第三胸椎棘突下，旁開1.5寸。

另外也可透過食療改善，例如紫蘇葉、陳皮和魚腥草，紫蘇葉有發汗解熱及宣肺止咳的功效，不僅能治風寒感冒及咳嗽痰多，還可用於治療脾胃氣滯、胸悶及嘔吐等症狀；陳皮則是能減少痰液的分泌；魚腥草適用於肺部感染引起的發熱、咳嗽及咳痰，尤其痰中帶血或帶膿的症狀。