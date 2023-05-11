許多人面試工作時，可能都會對於如何談心相當苦惱。一位正在求職的女子近日好奇發問，「新鮮人該怎麼談薪水？」表示自己通常都會接受職缺給的最低薪水，不過卻被長輩提醒會被認為沒自信、沒能力。對此，有內行人分享，其實與人資的應對有一項重點，就是「不管對方怎麼問，都要實問虛答」！

原PO在Dcard發文表示，由於她除了打工外沒有正式的工作經驗，也沒有很厲害的經歷，所以每次面試被問到期望薪資多少，她都會回答職缺薪資範圍的最低起薪；不過跟長輩請教後，對方認為原PO談薪可以開得比最低薪資再高一點，否則會給人沒自信、沒能力的感覺，讓原PO相當好奇，「想問問大家的第一份工作，都怎麼跟人資談薪水的呢？口氣、態度、用詞該如何讓對方覺得我有禮貌，可以溝通也不會很強硬」。

對此，許多網友紛紛回應，「如果你是名校畢業，就有這個談判的本錢，如果沒什麼名校優勢，又沒工作經驗來背書，我人資會覺得你憑什麼，一樣是這種量產型，我選別人就好」、「不要開最低啦，我們公司新人大概32-40，三個新人全部都有實習經驗，條件最好的一個頂大妹妹說依公司規定，核下來32，私校妹妹據理力爭開38，最後核下來35，中字輩弟弟說非40不做，最後核給他40。工作上三人都能完成任務，但能力上應該是私校妹妹＞頂大妹妹＞中字弟弟」。

另外有內行人分享談薪方法，「寫最高的，人資問為什麼寫最高，就說薪水當然越多越好，實際還是依公司核薪為主，若被問最低核40K是否會報到？就說沒想法，也需要比較其它面試核薪數字，就算沒有也要說還有在面其它公司，不管對方怎麼問，都要實問虛答，不要掉入人資設定的遊戲」。