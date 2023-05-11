基隆一名女子疑因在外亂認他人是父親，引發債務糾紛，遭一票人在昨（10）晚深夜帶到外木山地區談判，女子遭其中一人扯髮、砸頭、賞巴掌，一群人在旁圍觀，女子最後鞠躬道歉，霸凌私刑影片在網路上瘋傳，警方將依影像及被害人指證，將通知相關涉案人到案說明。

影片中灰衣女子遭黑衣女子先拉扯頭髮，黑衣女接著猛砸對方頭，又不時出腳狠踹，把人拖到地上，對方坐在地上後，黑衣女仍繼續扯頭髮狂毆、賞巴掌，出手毫不手軟，對方全程未還手，一旁有名男子對遭打女子說「到處講別人爸爸是你的爸爸，你覺得這樣很好玩嗎？」

一群圍觀民眾當中有名男子罵灰衣女「發生什麼事，人家去找我爸那邊怎樣？我們家你要養是不是」，灰衣女最後鞠躬道歉，影片近日在網路上瘋傳；據了解，衝突原因疑是該名灰衣女子在外亂認爸爸，衍伸相關債務問題，導致另方人馬不滿，雙方相約到場談判。

警方目前已接獲報案後，已擷取相關案發影像及被害人指證，將通知相關涉案人到案說明；網友留言「全部都是共犯，通通抓起來」、「還不是靠著人多勢眾，不然也不敢大聲」、「仗著人多 並沒有比較厲害，一堆猴孩在旁起哄，真讓人看不起」、「沒人助陣這女的也不敢上辣，真的一堆吱吱吱」。

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