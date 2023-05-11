許多人會把綠色包裝的零食「乖乖」擺在機器或電腦旁邊，祈求能乖乖運轉不要當機。日前就有一名網友表示，公司處理客訴部門的同事每天都有大量案件要處理，因此突發起想擺了一個超狂的「乖乖法陣」想要鎮煞，照片一出，讓許多網友笑翻，甚至有人直說：「好強的氣場」。

原PO昨日在臉書社團《爆怨2公社》上傳照片，只見雜亂的辦公桌被8包綠色乖乖團團包圍，就連電腦桌布都被換成了乖乖的圖片，上面寫著「客訴乖乖」。原PO表示，這是專門處理客訴的同事座位，隨然其他部門的同事都有擺放乖乖，不過沒有像客訴部門有如此龐大的需求，「分享一下他的陣法，乖乖應該鎮壓不住他的靈壓」。

網友分享客訴部門同事的辦公桌，擺了超狂的「乖乖法陣」，讓其他網友看了不禁會心一笑。（圖／翻攝自爆怨2公社）

成堆的乖乖軟糖上被人放了一張告示，警告「請勿動此法陣」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

除此之外，另一張照片則是2個器皿中放了許多小包裝的乖乖軟糖，上面還被人特地放了告示，「XXX請勿動此法陣」，疑似有同事會偷吃軟糖，導致法陣失去效用。

照片曝光後，網友紛紛留言笑說，「辦公室有偷吃鬼XD」、「信者恆信，當值日時我連衣服內褲都不能是紅色」、「好強的氣場！我應該效法」、「我同事直接在電話上貼解冤咒」、「這怨氣真的好重」、「看起來他壓力很大 跟可能需要跟乖乖公司訂做一包特大包的」。