民眾黨前秘書長謝立功於臉書指出，應將中捷的意外引以為鑑，未來基隆捷運建設也要嚴加檢視。（翻攝自謝立功臉書／徐佑昇基隆傳真）

台中捷運10日發生重大工安意外，造成1死10傷的悲劇。對此有意參選基隆立委的民眾黨前秘書長謝立功於臉書表示，台中捷運的意外「終結」了捷運對於一般民眾而言相當安全的印象。同時對要開始建設的基隆捷運而言，也是非常重要的鑒戒，呼籲未來施工單位要重視安全問題，維護市民和乘客的安全。

謝立功表示，捷運本該是最安全、最準時的大眾運輸工具，至少北捷給大眾的印象是如此，但昨天中捷1死10傷的意外事件，可能終結了這樣的良好印象。

謝立功說，看到中捷團隊記者會的說明，讓他更加擔憂，相同情形是否發生在使用人數更多的北捷、機捷、高捷？意外發生時的反應時間僅13秒，若保全員、隨車員都按照SOP做了，那表示安全機制還是不足。像兩年前發生的台鐵太魯閣號列車出軌意外事件殷鑑不遠，各單位該做的是否都做好了？

謝立功質疑，若捷運軌道偵測系統只能感測到軌道上、車頭下異物，但不在地下的捷運路段很多，電力供應系統也不是高架的，若遭遇空中掉落物入侵時，不會自動停駛怎麼辦？低運量捷運沒有駕駛員，在車頭裝設攝影機或車廂煞車閥有無用處？而自動駕駛是趨勢，是否還有其他更高科技的設計？

謝立功強調，面對基隆捷運即將動工，有鑒於這次中捷的重大事故，希望未來的建造單位務必要記取教訓，規畫時多向交通部及有經驗的團隊請益，優先考慮人民的生命財產安全。