全球最大規模的公益路跑賽事「Wings for Life全球路跑」邁入第10年，於今年5月7日台灣時間晚上7點開跑。今年度不僅號召來自192個國家，共計20萬6728人參賽，更成功募集超過580萬歐元（約新台幣19.8億）善款，全數支持脊髓損傷研究。

邁入第10年的Wings for Life全球路跑，近年藉由App Run賽事，讓跑者能不分晝夜、自由選擇賽道出發，跑者們盡力奔跑直到被「虛擬終結者號」追上後，才算完賽，今年有超過20萬名全球跑者同步在台灣時間5月7日晚上7點（世界標準時間上午11點）共同為公益起步，平均每人完賽距離11.59公里，台灣有718名跑者在全台各地透過App參賽，以行動支持脊髓損傷研究。

今年由日本的福田穣（Jo Fukuda）以69.01公里再次奪下男子冠軍，波蘭的思琪可妲（Katarzyna Szkoda）以55.07公里獲得女子冠軍；台灣歷屆冠軍李智群也遠赴波蘭參與旗艦跑賽事，並以51.49公里拿下全球第50名、45歲級別第一名，而台灣地區最終由蔡幸翰以43.2公里、蔡涵琦以 36.55公里的成績獲得男子及女子冠軍。

Wings for Life全球路跑自2004年舉辦首屆賽事以來，已經累積129萬3716名跑者參賽，完成1183萬9989公里，總共募集了4383萬歐元（約新台幣15億）捐款，所有報名費和捐款全額投入脊髓研究，並幫助尋找治療脊髓損傷的方法，10年來有276個脊髓損傷的研究計畫已獲得Wings for Life基金會贊助。

下屆Wings forLife全球路跑將持續舉辦，預計於2024年5月5日舉辦，期待全球跑者報名，繼續透過跑步實踐公益，為不能跑的人上路。