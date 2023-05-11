我國生育率直直落，內政部統計顯示，2022年新生兒僅13.89萬人，與2021年相比減少了1.49萬人、銳減1成，再創歷史新低！儘管生育率持續創新低，但明年適逢龍年，可預期許多夫妻為了誕下龍寶寶積極準備，台灣生殖醫學會與台灣婦產科醫學會攜手推出「龍年好4懶人包」，涵蓋「婚後孕前檢查、受孕期間、孕期產檢、產後照護」四大階段的重要提醒，提供生龍寶寶的關鍵密技。

台灣生殖醫學會秘書長黃楚珺表示，許多民眾希望自己事業穩定後再執行生育計畫，因此整體社會氛圍有晚婚與晚孕的趨勢，但女性卵巢功能與男性精子活力會隨著年齡退化，晚生的國人可能在求子之路走得更艱辛。

黃楚珺表示，假如夫妻有生育規畫，除了政府補助的孕前健康檢查，亦可在醫囑建議下進行卵巢功能檢測，若報告異常，可及時接受醫療諮詢或協助；即使進入不孕症治療也無須害怕，以排卵針為例，民眾對於頻繁扎針會感到恐懼與疼痛，甚至需要舟車勞頓請醫療人員協助注射，部分上班族忙到忘記注射，或突然有出差需求導致用藥中斷，恐成效不彰，甚至重新來過，所幸目前已有多元、友善的排卵針，可依據患者的需求擬定客製化療程。

台灣婦產科醫學會理事陳震宇說，不只受孕是一大課題，確保孕婦與腹中胎兒的安全更是重要，自2021年7月開始，公費產檢自10次提升至14次，確保孕婦在懷孕前期至後期，都能進行血液、超音波、妊娠糖尿病等重要檢查。

陳震宇指出，我國平均每4人就有1人屬於35歲以上的高齡產婦，高危險妊娠發生率較高，可能會衝擊孕婦與胎兒的健康。透過完善的孕期產檢，才能幫助醫療團隊掌握孕婦的身體狀況，更可以及時介入治療，降低健康危害發生衝擊。

生產後絕不代表階段性任務結束，產後照護同樣重要。陳震宇說，產後6至8周左右，產婦子宮會進入恢復期，非常需要細心觀察與照顧；如果孕期曾經發生妊娠糖尿病或高血壓，血糖與心肺功能最好能有長期性追蹤，而哺育母乳的媽媽們也常會有乳腺炎或傷口感染等困擾；生理疾病之外，產後憂鬱症也經常困擾媽媽們，需要強力的心理支持。

兩大醫學會也共同呼籲，希望政府持續健全「生育四大階段」的支持，並更為重視產後照護，讓醫療端能持續觀察產婦身體狀況，不論身心發現問題才可立刻投入治療，能讓問題及早解決處置，也有望提升民眾再生下一胎意願。