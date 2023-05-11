第四屆台北當代藝術博覽會11日開幕，是疫情後首度恢復完整規模，回到南港展覽館舉辦，共有90間畫廊參展，其中30間更是首度參展，文化部長史哲、文策院董事長蔡嘉駿、台北市文化局長蔡詩萍等均到場支持，台北當代共同創辦人暨聯合總監任天晉表示，藉此展希望邀請到更多國際藝術愛好者來台，感受台北的文化與多元生態。

文化部長史哲表示，台北當代藝術博覽會一直是藝術愛好者年度必訪的博覽會，今年在疫後再次登場的第四屆展會，國際藝廊參與踴躍，可見台灣在不斷增長的亞洲藝術市場中，依然是不可或缺的一環。文化部也期許與展會攜手推廣台灣的藝術家，讓更多台灣原創登上世界舞台。

台北當代聯合總監岳鴻飛表示，上一次在南港展覽館舉辦的展會吸引約4萬人次，相信今年在疫後也會有類似的表現。今年展會也特別規畫了呈現台灣在地文化與藝術家的區塊，尤其推薦由鳳嬌催化室場域特定製作的裝置《瑕》，引導觀者反思台灣紙文化，並於開幕夜由驫舞劇場現場演出作為啟動此裝置藝術的揭幕儀式。

作為台北當代一直以來的首席合作夥伴，瑞銀集團於本屆展會呈現丹麥藝術家雅克布・庫德斯克・斯廷森的沉浸 式錄像作品《滌盪》，藝術家重新想像並運用數位技術建立一個原始的森林，為觀眾帶來沉浸式體驗的同時，突顯自然環境的脆弱，鼓勵大家關注常被忽略的大自然，開拓生態未來敘事的新視角。

瑞銀集團台灣區總經理陳允懋表示：「當代藝術家可謂時事的發言人」因此也持續致力於對台灣當代藝術市場的支持。此外，根據 Art Economics 與瑞銀集團在 2022 年進行的調查，高淨值收藏家認同支持環保的理念，在購買作品和管理藏品時，高達98％的藏家願意多付 5％的溢價以支持可持續選項。