林右昌(左)也特別頒發團體獎勵金，以慰勉金門警察人員執勤之辛勞。(圖／金門縣警局提供)

內政部長林右昌今(11)日下午蒞臨金門縣警察局視察警政業務，針對落實新世代打擊詐欺策略行動工作，強烈要求持續識詐宣導，並應加強打擊詐欺犯罪及強化打擊黑幫力道，以安定社會及民心；林右昌也特別頒發團體獎勵金，以慰勉金門警察人員執勤之辛勞。

林右昌表示，打詐、掃黑工作做得徹底，民眾才能安居樂業。警方要落實新世代打擊詐欺策略行動綱領之識詐工作，深入鄰里強化民眾防詐免疫力，並持續透過百工百業、入班入校等加強宣導，尤其針對近期交通違規罰鍰、演唱會門票等熱門議題可能涉及的詐騙手法加強宣導，配合時事語題加深民眾印象。此外也要求警方持續強化涉詐高風險對象之情資蒐報與分析，加強查緝跨境詐欺集圍或語務機房之量能，以有效從源頭遏止詐欺犯罪發生。

林右昌也強調要持續運用「查詢失蹤人口申辦金融服務通報單」，積極協尋遭私行拘禁徵候之高風險失蹤人口，以保障人民生命財產安全。對於近期所發生重大槍擊案件均與黑道幫派間之糾紛有關，嚴重影響社會秩序及民眾對治安觀感，特別指示為防制黑道幫派籍公開活動壯大聲勢，要求警方將持續運用「掃黑專責隊」，採取系統性掃黑策略，深入掌握犯罪事證，以接連打擊的方式進行全面掃蕩。

為因應金門小三通即將進入全面恢復通航階段，林右昌亦要求警局強化查緝毒品走私及勤務作為，除加強布線查緝，偵辦毒品案件時應向上溯源追查幕後金主、貨主，防堵毒品由金門小三通管道進入金門。此外，也請金門縣警察局加強夜間警力編排，落實快速打擊犯罪部隊演練，並配合縣府聯合稽查旅宿業者，落實旅客投宿登記機制，以璀保金門治安穩定與平順。

此外，林右昌也特別重視交通安全工作，囑咐各警局加強路口不停讓行人違規執法，加強針對「汽車不禮讓行人、汽機車轉向不讓行人、汽機車闖紅燈、汽機車紅燈右轉、慢車不停讓路人」5大違規項目加強執法，以維護行人用路安全。

林右昌也期許金門縣警察局藉由增設科技執法設備，提高民眾遵守交通規則與建立安全駕駛習慣，並可透過改善交通安全之成功案例，來提高民眾對強力執法之接受度，期盼全體警員全力做好維護治安工作，以民眾福祉為目標，持續努力。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！