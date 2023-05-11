中天新聞台換照訴訟案，台北高等行政法院認定，國家通訊傳播委員會(NCC)未依2018年的法定審查辦法進行評分，昨判決撤銷原處分。而外界也都關心，中天新聞台是否能直接復照、回歸 52 台。前立委郭正亮今( 11 日)表示，明年政黨輪替就是讓中天回 52 台最快的方法，換屆後政府可以直接認定華視是「政府代表」要求直接退出52台，還給中天應有權利；否則中天就算二審勝訴，再向政府求償，還會再拖很久。

中天新聞2020年遭NCC不予換發衛星電視執照，中天提起行政訴訟，纏訟兩年多，台北高等行政法院宣判中天勝訴，撤銷NCC 不予換照的處分，全案仍可上訴；NCC也發布聲明，表態會繼續上訴。北高行在判決書中寫道，NCC應就換照申請案，重依法院見解再做決定，並補正行政瑕疵。

對於中天勝訴是否能直接回歸 52 台，郭正亮在政論節目《大新聞大報卦》中表示，若中天復台有法律上的問題，就要去找接下 52 台的善意第三方，中天應找這個第三方求償、第三方則會認為中天應該向政府提告，結果就是中天向政府求償。

但郭正亮認為，依法律上的認知，遞補 52 台的華視，並非完全的善意第三方。

郭正亮續指， 因為華視的背後有官股，所以無法證明它與政府無關、NCC的錯誤判決，背後也是有政治力量影響、華視能遞補也是政治力量造成，所以若明年能政黨輪替，就可以依照這個邏輯，直接認定華視是「政府代表」，要求它立刻退出 52 台，恢復中天的權利；但他坦言，沒有政黨輪替就做不到。

若明年無法政黨輪替，郭正亮也指出，即使二審中天能夠勝訴，接下來就要準備向政府提告求償，又是很長的一條路要走，要估計損失、爭論賠償金額，時間會拖很久，所以政黨輪替會是讓中天復台最快的方法。