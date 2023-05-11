台北股匯雙挫，台股隨權王台積電跌破500大關，拖累大盤指數終場收15,514.64點，下跌127.12點，成交量1,998.18億元，三大法人賣超81.34億元，外資及陸資賣超70.41億元。匯市方面，午盤後隨外資轉為匯出，終場小貶0.9分，且成交量持續縮小，外資資金動向仍不明確。

根據央行統計，美元指數升值0.2％，11日非美貨幣集體走貶，歐元重貶0.32％、人民幣貶0.22％、韓元貶0.11％、新加坡幣貶0.05％、新台幣貶0.03％，至於日圓受市場激勵，美國物價回落、6月預料將不再升息，11日日圓反彈強升0.51％。

匯銀主管指出，4月美國CPI年增率僅4.9%，低於預期的5％，也比3月的5％低，激勵美股上揚，在國際美元走弱下，新台幣早盤一度偏升，最高升抵30.65元價位，但受到台股拖累，外資賣股熱錢撤出，新台幣在午盤後豬羊變色，終場新台幣轉貶。

匯銀主管表示，美國CPI如預期下降，市場押美國聯準會（Fed）6月將不會再升息，但在6月FOMC會議官員發表談話前，預料市場仍偏向觀望，從近期成交量大縮就可看出，全球匯市持續膠著，短線上新台幣波動將加劇，後續仍會在30.5元至30.8元區間上下震盪。