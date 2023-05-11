2024嘉義市立委選舉，國民黨將採「內參式」民調來「徵召」強棒參選，今天下午4時截止報名，有自信「超級黑馬」的嘉義市政府建設處長田長沛、市議員黃思婷、市議員陳家平、市議員張秀華繳交「協議同意書」，完成報名。
6連霸市議員張秀華說，若她獲得黨中央採「內參式」民調「徵召」提名參選，一定全力以赴，勇於承擔，目前是市議會定期大會期間，她持續努力為地方服務。
2連霸市議員陳家平說，會遵照公約規範「不做攻擊」文宣，比照選舉模式加強各種正面宣傳，力拚此次「內參式」民調能出線，爭取黨中央提名。
2024嘉義市立委選舉，國民黨將採「內參式」民調來「徵召」強棒參選，今天下午4時截止報名，有自信「超級黑馬」的嘉義市政府建設處長田長沛、市議員黃思婷、市議員陳家平、市議員張秀華繳交「協議同意書」，完成報名。
6連霸市議員張秀華說，若她獲得黨中央採「內參式」民調「徵召」提名參選，一定全力以赴，勇於承擔，目前是市議會定期大會期間，她持續努力為地方服務。
2連霸市議員陳家平說，會遵照公約規範「不做攻擊」文宣，比照選舉模式加強各種正面宣傳，力拚此次「內參式」民調能出線，爭取黨中央提名。
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