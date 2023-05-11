三軍總醫院日前發生一起醫療暴力事件，一名男性病患家屬要求醫師開立巴氏量表未果，竟出手拉扯醫師，還多次朝醫師揮拳，甚至將醫師的眼鏡擊落，院方已報警處理。台北市衛生局今表示，將追蹤該案偵辦情形，待司法程序告一段落，將依《醫療法》裁處3萬元以上、5萬元以下罰鍰，也要求醫院積極提供醫護人員安心執業的環境。

根據影片畫面，一名高壯男子在醫院病房區不斷拉扯醫師，後來更直接朝醫師揮拳，一旁至少有6位醫護人員試圖阻止。經了解，該名病患家屬考量經費問題，希望醫師開立巴氏量表，好讓他們申請外籍看護、照顧失能家屬，但三軍總醫院神經科主治醫師顏尚易評估，該病患目前條件尚未符合開立標準，未及時符合家屬要求，雙方因此產生口角。

衛生局說明，根據《醫療法》規定，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法等方法，妨礙醫療業務執行，違者可處3萬元以上、5萬元以下罰鍰。如觸犯刑事責任者，應移送司法機關辦理，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

衛生局表示，待司法程序告一段落後，衛生局將依《醫療法》針對行為人違規情節嚴懲不殆，嚇阻他人再犯。

衛生局表示，醫院若發生暴力事件，應立即報警以及時排除傷害風險，並通報衛生局、轄區派出所及地方檢察署，也應強化各醫院急診室安全，像是門禁管制、派駐24小時值勤駐衛警或保全人員、設置警民連線、辦理防暴演練等多種措施，並請醫院將滋擾防範推廣至病房及門診等公共區域，確保就醫環境安全。

衛生局強調，醫療暴力不僅危害醫事人員身心安全，更妨害傷病患就醫權益，醫院是傷病患等待被救治的場所，良好的醫療環境需要全體市民共同關心及努力。

台北市衛生局醫院三軍總醫院