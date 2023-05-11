台中市大肚區瑞井國小銜接華山路之聯絡道日前被民眾發現路間竟平行畫設了6條白線並鋪上2排反光貓眼，遭民眾po網引發熱議。（潘虹恩攝）

台中市大肚區瑞井國小銜接華山路之聯絡道日前被民眾發現路口前方緩速帶竟平行畫設了6條白線並鋪上2排反光貓眼，台中市議員曾威擔心車輛經過該路段時高機率打滑受傷，尤其雨天和機車騎士更加危險，11日邀集相關單位會勘；大肚區公所表示近期將刨除並重新鋪設。

日前有網友於臉書粉絲專業「反攻大路」po出華山路聯絡道的照片，並指出「這個正常嗎⋯⋯？」照片中該路路間不但被畫設6條白線，更鋪上高達60顆反光貓眼，網友紛紛於留言處表示，「腳踏車不管有沒有下雨都會摔吧…」、「貓眼不能這樣用吧」、「奇葩設計」、「超扯」等語，引發網友熱議。

曾威團隊發現後，11日邀集相關單位前往會勘。曾威指出，此路段位於瑞井國小和瑞井圖書館周遭，正常反光貓眼設置應與路面平行，並設置於路肩，該路段貓眼卻是垂直橫鋪於路面，貓眼石很容易打滑，若有騎車和騎腳踏車經過相當危險；該路面應設置有15年之久了，但過去沒有接獲民眾反映相關狀況，不過為了安全起見，仍請區公所盡快處理。

交通局人員表示，該路是台中縣時代就開闢，設計初衷恐已難考究，推測是希望設置後民眾看到反光會降低速度，但沒有考慮到會有打滑風險；大肚區公所人員指出，可能當時交通法規尚未完備，加上當時該地區照明度不佳，因此這樣設置，不過現在已沒有照明不佳的問題。

大肚區公所表示，目前預計會先將貓眼石移除，並進行冷料填補，確保路面狀況安全和通行順暢，後續再配合其他工程進行路面的刨除重鋪；除該區以外，附近還有另1條連接華山路的道路有相同設計，會同步處理。