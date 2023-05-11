33歲女星小薰（黃瀞怡）早年是黑澀會美眉成員之一，擁有傲人身材和清新氣質，團體解散後轉往戲劇圈發展，出演多部戲劇作品都有不俗表現，2021年以劇集《大債時代》獲得金鐘獎迷你劇集女配角獎，近日她飛泰國度假，穿著比基尼的她火辣身材秒現形。

小薰近日飛到泰國度假，她曬出在芭達雅的照片，只見小薰站在海邊露出雪白美背，側面照的她皮膚白皙，比基尼凸顯傲人身材，前凸後翹的曲線讓網友目不轉睛，美照發出後楊千霈留言「太正點！！！！！呵呵」，陸明君和新聞主播鄭亦真都直誇「美美美」，有網友認為「始終都是犯規的美」、「很瘦～沒運動就有腹肌囉～過分」、「照片好美」、「泳裝好好看」、「超美的視角」。

小薰與鄭人碩因拍攝電影《寒單》擦出愛火，兩人至今交往4年，卻頻傳分手消息，前陣子知情人士爆料鄭人碩和經紀人請假，要求3月11日不要安排工作，且沒有透露要做什麼，遭傳要去結婚，事後才得知是要去參加廣澤尊王的誕辰活動。據悉，小薰和鄭人碩的宗教信仰不同，但兩人都尊重彼此的宗教。

而對於屢傳分手消息，小薰經紀人一如前幾次的否認態度，強調：「一切如常。」並直言「如果真的分手，也沒有什麼好隱瞞的，我會直接大方承認，不會讓大家猜」，低調守護這段戀情。