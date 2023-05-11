鴻海創辦人郭台銘近日重掀BNT採購內幕，再度引發熱議。國民黨台北市議員李彥秀指出，民進黨阻擋疫苗早在東洋進口BNT破局就開始，2020年3月東洋就開始與BNT接觸，10月宣布取得BNT授權書，但11月3日隨即宣布授權破局。前閣揆林全曾公開表示，依據當時授權，台灣至多可採購3000萬劑BNT，但衛福部提出預定採購量卻只有150-200萬劑，蔡政府官員也各種鬼話卡BNT，但不論如何狡辯，民進黨阻擋疫苗就是全民共識！

「真相只有一個：民進黨阻擋疫苗，從疫情爆發前東洋進口BNT破局就開始！」李彥秀今(11日)在臉書發文表示，從更宏觀時間序列來看，「民進黨政府擋疫苗」這個說法並不是從2021年5月才開始。事實上，早在2020年3月，由前行政院長林全（蔡政府時期）擔任董事長的台灣東洋，就已經開始與BNT接觸；同年10月東洋召開記者會宣布取得BioNTech(簡稱BNT)新冠疫苗有條件授權書；半個月後的11月3日，東洋宣布授權破局。

李彥秀提到，事後林全公開表示，依據當時授權，台灣至多可採購3000萬劑BNT疫苗。不過衛福部提出預定採購量只有150-200萬劑，數量遠低於BNT預計供應數量。林全當時也說，台灣要取得BNT疫苗，勢必要向中國醫藥商進行採購。但是東洋始終得不到政府承諾，最後只能破局收場。事後證明，台灣在疫情爆發前，就有機會大量取得BNT疫苗，挽救無數的生命，而第三期臨床試驗結果顯示，BNT疫苗對新冠病毒保護效力高達9成，而且沒有嚴重的安全性問題。

李彥秀直批，大家還記得當時「台灣暫時不缺疫苗」、「不能有復必泰字樣」、「只能向原廠購買」以及「不能在中國大陸分裝」這些鬼話嗎？「蔡英文、陳建仁、陳時中、薛瑞元、王必勝，請你們搞清楚！」她強調，證明「民進黨阻擋疫苗」的不僅僅是郭台銘、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文，更是台灣東洋！不論如何狡辯、詭辯，與2300萬人的生命與健康相比，「民進黨阻擋疫苗」就是全民共識！