宜蘭縣民吳彩雲因有感於丈夫劉清濤生前熱心公益，常捐贈、協助弱勢，為此吳彩雲慷慨解囊，捐贈2台長照專車給羅東鎮及五結鄉公所，今天（11日）縣長林姿妙出席捐贈儀式，也期盼藉由這份大愛，能協助更多失能長者們克服外出障礙。

宜蘭縣衛生局指出，宜蘭縣65歲以上長者已達全縣人口的18.7％，為了讓宜蘭縣失能的長者能夠走出家門，到社區巷弄長照站參加活動，宜蘭縣12鄉鎮市衛生所均提供長照專車服務。

羅東鎮與五結鄉衛生所2020年起提供長照專車服務，但使用的專車日漸老舊，需要全新車輛投入服務，讓長者有安全與舒適的搭乘環境。

劉清濤與吳彩雲夫婦年輕時到桃園工作，平日是在市場中販賣素食產品，今年2月劉清濤因病過世後，吳彩雲有感丈夫生前熱心公益，經由羅東鎮民代表林美滿的引薦，與羅東鎮賢文堂印刷社共同捐贈2台全新的長照專車。

林姿妙感謝吳彩雲奉獻捐車，實現難得不凡的善行，讓社區長者獲得更安全、更舒適的搭車環境，更藉由公、私部門協力合作，共同提升宜蘭縣長照的服務品質。