台南市農業局與東山區農會聯手舉辦10年的「台南市精品咖啡評鑑」，11日公布前10名得主，今年每支得獎咖啡都在80分精品咖啡等級以上，前3名代表參加全台評鑑，17日將在東山區舉辦咖啡業者的媒合競標。

東山區咖啡聞名全台，是台南主要咖啡產區，咖啡栽植面積約54頃，產量約59公噸，175線道路邊咖啡莊園林立，有「咖啡公路」美名，台南市農業局與東山區農會聯手舉辦「台南市精品咖啡評鑑」，行銷在地咖啡產業。

今年因氣候與病蟲害因素，產量降低，參與「台南市精品咖啡評鑑」組數較少，共來自東山區共15家咖啡農種植的23支咖啡生豆參賽，最後選出10名，其中高峰咖啡園的陳得、瑞亦思咖啡的王中和與東之選咖啡園的羅梓綸獲前3名，另有7支咖啡獲優等獎。

今年選出的咖啡10強都是往年的常勝軍，值得一提的是，高峰咖啡園除獲冠軍（水洗，85.96分）外，另外以紫葉品種（水洗，83.92分）獲得優等獎。

今年前10強咖啡生豆品質都在精品級的80分以上，最低也有83分，比去年分數提升近2分。評鑑主審陳婉甄表示，顯示台南咖啡豆品質逐年進步。

今年前3名生豆將代表台南市，參加「2023臺灣國產精品咖啡豆評鑑」，同時薦送美國咖啡品質協會爭取國際權威的精品級認證。台南市10年來已有27支獲得國際級認證。

農業局17日舉辦東山精品咖啡生豆媒合會，將評鑑達80分以上咖啡生豆，現場提供給咖啡商家與餐飲業者品測，媒合交易，增加農民收益並拓展國內外通路，會中舉辦今年度咖啡評鑑頒獎。