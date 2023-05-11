衛冕軍中信兄弟昨晚（11日）拋出震撼彈，宣布撤換終結球團11年冠軍荒的總教練林威助，沒想到昨晚震撼消息一出，就有民眾在晚間10點50分收到訊息稱「我是林威助，我沒有惹到辜董，我現在面臨失業危機，還差50萬台幣就能奪回總教練一職」，球團緊急回應是詐騙訊息，切勿相信。

中信兄弟季中換帥，率隊打下2連霸且是連2年橫掃對手的總教練林威助遭拔兵符，轉職球團海外發展顧問，由副領隊彭政閔接掌兵符；沒想到消息一出，就有詐騙集團伺機詐騙，傳訊息稱「你好，我是林威助，我沒有惹到辜董，我現在面臨失業危機，還差50萬台幣就能奪回總教練一職。」

林威助遭撤換總教練的訊息一出，就有詐騙集團傳訊息稱「我是林威助，我沒有惹到辜董，我現在面臨失業危機，還差50萬台幣就能奪回總教練」。（民眾提供）

根據讀者提供的訊息截圖，詐騙集團傳訊息自稱是林威助，希望民眾匯到指定戶頭50萬，還說「你現在幫過我，等拿到三連霸後，必定給你做中信兄弟的海外發展顧問」；中信兄弟球團回應，有心人士偽冒林威助名義，以通訊軟體LINE文字訊息欲借款行騙，此為很明顯的詐騙訊息，請勿採信。

林威助結束旅日生涯後，返台效力中信兄弟4年便高掛釘鞋，轉戰教練職後，多次帶領中信兄弟二軍拿下總冠軍，2020年底接掌一軍總教練，更率領球團完成二連霸。即便立下許多豐功偉業，中信兄弟仍選擇讓同樣培養已久的中職人氣王「恰恰」彭政閔接任一軍。